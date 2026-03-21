Timișoara. Tânăr reținut după ce a fost prins din nou la volan cu permisul suspendat (video)

Timișoara. Tânăr reținut după ce a fost prins din nou la volan cu permisul suspendat

Polițiștii Biroului pentru Centrul Universitar , sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara au reținut un tânăr de 24 de ani bănuit de săvârșirea infracțiunii de conducere fără permis.

În fapt, la data de 20.03.2026, în jurul orelor 19:00, polițiștii au efectuat un semnal de oprire unui autoturism care circula pe Bulevardul Eroilor de la Tisa, din municipiul Timișoara.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că tânărul avea dreptul de a conduce suspendat din 16.06.2025, ca urmare a unei infracțiuni la regimul rutier.

De asemenea, la data de 13.02.2026, acesta a fost depistat în timp ce ar fi condus, având permisul suspendat și refuzând recoltarea mostrelor biologice necesare verificării alcoolemiei și prezenței substanțelor psihoactive.

În urma probatoriului administrat în cauză față de tânăr s-a dispus reținerea pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere fără permis.