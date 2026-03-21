Apă curentă la Coșarii

Una dintre cele mai mici comune ale județului Timiș, Brestovăț, a reușit accesarea unei linii de finanțare prin programul național Anghel Saligny, pentru realizarea rețelei de alimentare cu apă a satului aparținător Coșarii.

Investiția are o valoare totală de 3,5 milioane de lei (inclusiv TVA), de remarcat fiind că, din această sumă, bugetul comunal va asigura 2,5 milioane.

Aleșii locali au aprobat, la cea mai recentă ședință de plen, atât angajamentul de cofinanțare, cât și documentele aferente investiției: studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici și, respectiv, devizul general.

Documentele stabilesc că lungimea totală a rețelei va fi de 4.445 de metri și va cuprinde 40 de conducte de aducțiune, peermițând 113 branșamente.

Numărul total al beneficiarilor este estimat la 155 de locuitori, aproape întreaga populație a acestui sat din zone deluroasă de nord a județului.