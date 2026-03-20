Foraje la intersecția Centurii de Sud cu Drumul Boilor. CJT va face o subtraversare a Variantei de Ocolire Timișoara Sud

Consiliul Judeţean Timiş a demarat lucrările preliminare pentru una dintre cele mai așteptate intervenții de infrastructură rutieră din zona de sud a Timișoarei.

Vineri, 20 martie, au început forajele geotehnice la intersecția Centurii de Sud cu Drumul Boilor, a transmis Alfred Simonis, preşedintele CJT.

„Vrem să realizăm acolo o subtraversare a Variantei de Ocolire Timișoara Sud, așa cum este denumit oficial drumul din partea de sud a orașului, un proiect care va schimba modul în care se circulă în această zonă.

Pasajul va avea o lungime totală de 475 de metri și va elimina unul dintre cele mai aglomerate puncte de trafic de pe Centura de Sud. Astfel, se va asigura o legătură directă între Moșnița Nouă și Timișoara, pe Drumul Județean 595F, fără ca șoferii să mai fie nevoiți să folosească sensul giratoriu.

Mii de mașini tranzitează zilnic zona, iar la orele de vârf se pierd zeci de minute în trafic. Pasajul va trece pe sub sensul giratoriu existent și va avea o structură din beton proiectată pentru trafic intens.

Este prima subtraversare pe care o construim pe Centura de Sud a orașului pentru a fluidiza traficul din zona periurbană și pentru a asigura o conexiune mai rapidă cu Timișoara. Va urma subtraversarea de la intersecția Calea Urseni – VOT Sud, pe drumul DC 152. A fost finalizat studiul de fezabilitate, iar pasul următor va fi obținerea acordului de mediu”, a declarat Simonis.