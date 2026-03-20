PSD nu renunță la debarcarea lui Bolojan. Grindeanu: O să facem acea consultare internă

PSD nu renunță la debarcarea premierului Ilie Bolojan. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că partidul va face consultarea internă privitoare la viitorul coaliției de guvernare. Declarația a fost făcută după aprobarea bugetului de stat.

Sorin Grindeanu a anunțat că PSD nu renunță la ideea înlocuirii lui Ilie Bolojan din fruntea Guvernului chiar dacă bugetul de stat a fost aprobat.

„O să facem acea consultare internă (…) nu voi decide eu, aproape 5.000 de oameni vor vota (…) După ce vor vota membrii PSD, am să vă spun cum stăm”, a explicat, vineri, președintele PSD.

Calendarul consultărilor interne PSD va fi stabilit în acest weekend. În prima fază vor fi consultări regionale, iar la final, membrii partidului vor vota decizia privitoare la viitorul coaliției de guvernare.

„O să spunem punctele în plus și punctele în minus (…) nu aș vrea să anticipez (…) Luni voi putea să vă spun mai multe despre data consultării”, a precizat Sorin Grindeanu.

Vineri, parlamentarii din arcul guvernamental au aprobat proiectul bugetului de stat pe anul 2026, potrivit Mediafax.