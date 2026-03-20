Peste 80 de incendii de amploare în Timiş. Au ars mai mult de 100 de hectare de teren, doar în această lună

De la începutul lunii martie, în județul Timiș s-au înregistrat deja peste 80 de incendii de vegetație uscată și deșeuri. În urma acestor incendii, au ars peste 100 hectare de teren, fiind afectate flora și fauna locală.

Chiar în cursul acestei dimineți (vineri, 20 martie), pompierii făgețeni au intervenit pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată care a cuprins peste 4 hectare de pășune împădurită în apropierea localității Povergina, misiunea fiind îngreunată de accesul dificil al echipajelor de intervenție în zona focarelor.

Îndemnul ISU Timiş este la responsabilitate și prevenție!

Pentru a evita producerea unor astfel de evenimente , Pompierii timişeni recomandă populației:

• să nu utilizeze focul deschis pentru igienizarea terenurilor sau arderea resturilor vegetale;

• să nu arunce la întâmplare țigări aprinse, deoarece acestea pot provoca incendii majore;

• să nu lase surse de foc nesupravegheate în zone cu vegetație uscată;

• să anunțe imediat orice început de incendiu la numărul unic de urgență 112;

• să respecte măsurile de prevenire a incendiilor și recomandările autorităților.

„Cetățenii trebuie să conștientizeze că incendiile de vegetație sunt intervenții de durată, iar dacă autospecialele de intervenție sunt plecate la astfel de misiuni, timpul de răspuns într-o situație mai gravă poate fi afectat.

În anul 2025, pompierii militari timișeni au fost solicitați să intervină la 861 de incendii de vegetație uscată, care au afectat peste 3.600 de hectare de teren” – ISU Timiş.