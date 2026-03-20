Derby pe „Electrica”: Politehnica Timişoara înfruntă Unirea Alba Iulia, principala contracandidată la promovare

Duelul primelor două clasate din seria a 7-a a Ligii a III-a la fotbal este programat sâmbătă, de la ora 15, pe stadionul „Electrica” . Politehnica Timișoara primește vizita liderului Unirea Alba Iulia, principala contracandidată la șefia clasamentului.

În tur, pe arena „Cetate”, alb-violeții s-au impus cu scorul de 2-1.

„Într-adevăr, întâlnim principala noastră contracandidată, este echipa care trage la promovare, cu un buget foarte bun. Este o echipă omogenă cu jucători foarte buni, cu un antrenor tânăr, pe care eu îl apreciez – Dragoș Militaru. Este o echipă organizată. Într-adevăr, va fi un meci dificil. Îmi doresc foarte mult de la jucătorii noștri să se ridice la nivelul partidei.

Îmi doresc să jucăm cu multă încredere, cu personalitate, am încredere în ei că sunt capabili să facă meciuri bune, dar, repet, întâlnim un adversar care sigur va veni foarte pregătit. Pentru noi ar fi excepțional să obținem cele trei puncte în perspectiva play-off-ului, ne-am distanța de ei, pentru că în momentul acesta pe Alba Iulia o văd principala noastră contracandidată”, a declarat Dan Alexa, antrenorul principal al Politehnicii Timișoara.

Despre faptul că în tur alb-violeții au înfruntat-o pe Unirea, echipă aflată atunci sub comanda ex-polistului Alexandru Pelici, care acum se va prezenta cu un alt antrenor, Dragoș Militaru, liderul staff-ului grupării de pe Bega a spus următoarele:

„S-au schimbat, Alba Iulia cu Militaru arată altfel. Am mai spus-o, Alex Pelici este unul dintre cei mai buni antrenori, are promovări foarte multe, iar Militaru are promovare cu Dejul, chiar play-off în Liga a II-a. Sunt antrenori diferiți ca filosofie de joc, dar cu siguranță amândoi sunt foarte buni. Alba Iulia arată altfel față de perioada Pelici… Echipa lui Pelici avea niște plusuri, echipa lui Militaru are alte plusuri și trebuie să pregătim bine jocul.

Îmi doresc să fiu inspirat la alegerea primului 11! Îmi doresc ca la ora jocului echipa să arate bine din toate punctele de vedere! Avem nevoie de suporterii noștri, avem nevoie să ne susțină de la început până la sfârșit. Sigur vor fi și momente grele în timpul meciului, avem nevoie de ei. Am spus-o: Ei sunt al 12-lea nostru jucător, i-am simțit tot timpul aproape și îmi doresc să-i facem fericiți la final!”.

Derby-ul Politehnica Timișoara – CSM Unirea Alba Iulia, programat sâmbătă, cu începere de la ora 15, pe stadionul „Electrica”, în etapa a 21-a a Ligii a III-a, penultima din sezonul regulat, va fi transmis în direct pe canalul Youtube.com/@FRFTVofficial.