Popoviciu îi solicită lui Laţcău să-şi ceară scuze public, după ce l-a numit „copil mare și pufos”

Alin Popoviciu, vicepreşedinte al CJ Timiş, îi solicită viceprimarului Timişoarei Ruben Laţcău, într-o postare pe Facebook, să-şi ceară scuze public, după ce edilul oraşului l-a numit pe cel al judeţului… „copil mare și pufos”.

„Am tolerat până acum atacurile viceprimarului Timișoarei, Ruben Lațcău, la adresa mea. Le-am pus pe seama tinereții și lipsei de experiență. Am aplicat proverbul: „Nu te opri după cum latră câinii”.

Dar de data asta, domnul Lațcău a depășit orice limită. Să spui că aș fi „copilul unei alianțe PNL–PSD” este o prostie uriașă, iar eu am auzit multe în viața mea politică, mult mai multe decât anii domniei sale de viață și administrație la Timișoara.

Dacă susțin proiectele CJ Timiș, nu înseamnă că sunt copilul unei alianțe. Înseamnă colaborare în interesul cetățeanului, domnule Lațcău! Administrația nu se face în interes personal sau de imagine și nici de unul singur. De când vă știu încercați să transmiteți asta constant, ceea ce e complet fals.

A numi pe cineva „copil mare și pufos” nu e doar infantil, e josnic. Este dezgustător să te iei de cineva pentru felul în care arată. Și da, asta e cu atât mai revoltător pentru mine ca tată. Am acasă copii cărora trebuie să le explic de ce un tinerel numit într-o poziție cheie a Timișoarei și lipsit de educație se ia de aspectul fizic al cuiva, în timp ce eu le spun că a face asta este cel mai grosolan și primitiv mod de a judeca oamenii.

Domnule Lațcău, cereți-vă scuze public! Părinții dumneavoastră sper că v-au atras atenția asupra felului în care catalogați oamenii! Nu se simt rușinați de limbajul dumneavoastră? Eu m-aș simți! Dacă asta numiți politică matură, e doar dovada că mai aveți mult de învățat despre respect și decență.

Bunul simț nu trebuie să dispară indiferent de ce alegeți să faceți și în ce direcție doriți să ajungeți!”, a scris Popoviciu pe reţeaua de socializare.

Sursa foto: Facebook

  1. „un tinerel numit într-o poziție cheie a Timișoarei și lipsit de educație..”
    CORECT !
    Intrebarea e cu ce interes si al cui ?
    Fiindca al cetatenilor acestui oras clar, NU !

    Si nu ,nu sunt fan dl Popoviciu,habar nu am cine e.
    Doar usr -isti astia sunt mai rau ca toti,dpdv al moralei/cinstei…etc…a se vedea si multele dezvaluiri de aici, din Renasterea…cui servesc acesti indivizi ?

