Oportunități de angajare pentru studenții și absolvenții Politehnicii Timișoara
Timp de două zile, în 25 și 26 martie, în intervalul orar 10-17, studenții și absolvenții Universității Politehnica Timișoara au posibilitatea de a prospecta ofertele de muncă a circa 60 de angajatori, prezenți la cantina instituției (Aleea Studenților nr. 2) în acest scop.
Zilele Carierei de la UPT, eveniment aflat la cea de-a XXVIII-a ediție, deschid porți către stagii de practică și cariere de lungă durată, participanții având, totodată, posibilitatea de a înțelege mai bine ce caută piața muncii astăzi.
Alături de companii private, vor fi prezente organizații nevernamentale, dar și instituții publice precum Serviciul de Informații Externe sau Serviciul de Telecomunicații Speciale.