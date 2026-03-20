Femeile din Timiș, printre cele mai educate din România – studiu

O analiză realizată de clubulcopiilor.ro, pe baza datelor Eurostat și INS, arată că Clujul se află printre județele cu cel mai ridicat nivel de educație în rândul femeilor din România, fiind unul dintre polii care au susținut creșterea accelerată din ultimele două decenii.

În ultimele două generații, România a trecut printr-o veritabilă revoluție educațională: ponderea femeilor cu studii universitare a crescut de la aproximativ 12% la circa 30% — o creștere de aproximativ 151%, printre cele mai mari din Uniunea Europeană.

Timișul se numără printre județele fruntașe, cu aproximativ 28% dintre femei având studii universitare, alături de București, Cluj și Ilfov, confirmând rolul orașului ca centru universitar și economic major.

În același timp, datele arată că acest progres nu este uniform. În multe județe din sud și est, ponderea femeilor cu studii superioare rămâne sub 10%, ceea ce evidențiază decalaje semnificative la nivel național.

Analiza indică și o legătură puternică între educație și salarii (r ≈ 0,88), iar județe precum Timișul, unde nivelul de educație este mai ridicat, se regăsesc și printre cele cu cele mai mari venituri din țară.

În paralel, la nivel național se observă o stagnare în rândul generației tinere (25–34 de ani), unde ponderea femeilor cu studii universitare este de aproximativ 26%, ceea ce ridică semne de întrebare privind evoluția viitoare.

Nivelul de educație al mamelor influențează direct parcursul educațional al copiilor, ceea ce înseamnă că aceste diferențe regionale pot avea efecte pe termen lung. Creșterea nivelului de educație în rândul femeilor rămâne un factor important atât pentru dezvoltarea copiilor, cât și pentru prosperitatea economică pe termen lung, se arată în studiul realizat de clubulcopiilor.ro.