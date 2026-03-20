Direcția Silvică Timiș a dat startul campaniei de împăduriri de primăvară

Campania de împăduriri de primăvară a început la Ocolul Silvic Coșava din cadrul Direcției Silvice Timiș.

Silvicultorii au realizat o lucrare de completare a regenerării naturale pe un hectar, fiind plantați puieți de gorun, paltin de munte și cireș

”În campania de împăduriri din primăvara acestui an, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva va regenera 7.112 hectare în fondul forestier proprietatea publică a statului, 4.520 hectare prin lucrări de regenerare naturală și 2.592 prin lucrări de împăduriri.

abonament renasterea banateana aprilie 2026

Pentru toate lucrările de împăduriri, completări și refaceri vor fi utilizați 22 milioane de puieți forestieri.

În ultimii șase ani, Romsilva a regenerat 83.584 de hectare de fond forestier proprietatea publică a statului, dintre care 26.736 de hectare prin lucrări de împăduriri și 56.848 de hectare prin regenerări naturale, fiind plantați peste 155 de milioane de puieți forestieri”, transmite Regia Naționaă a Pădurilor – Romsilva.

