Actorul Chuck Norris a murit la vârsta de 86 de ani

Actorul Chuck Norris, star al filmelor de acțiune, a murit la vârsta de 86 de ani

Chuck Norris – renumitul maestru al artelor marțiale și actor în filme precum „The Delta Force” și „Missing in Action” – a murit, conform informațiilor obținute de TMZ.

A murit joi în Hawaii, potrivit familiei, care a declarat: „Cu inima îndurerată, familia noastră anunță trecerea subită în neființă a iubitului nostru Chuck Norris. Deși am dori să păstrăm circumstanțele private, să știți că a fost înconjurat de familie și s-a stins în pace”.

Postarea mai arată: „A trăit viața cu credință, cu un scop și cu un angajament neclintit față de oamenii pe care i-a iubit”.

Actorul a fost internat în spital miercuri sau joi. O sursă care vorbise cu Chuck Norris miercuri a spus că acesta făcuse exerciții fizice și era într-o dispoziție optimistă și jovială.

Norris este cunoscut pentru rolurile sale din filmele de arte marțiale și de acțiune din anii 1980 și pentru interpretarea personajului Texas Ranger Cordell Walker în serialul TV al CBS „Walker, Texas Ranger” din anii 1990.

Norris s-a retras în mare parte din actorie în ultimele decenii, cu excepția câtorva roluri minore în filme precum „The Expendables 2” din 2012.

Actorul avea centura neagră la mai multe arte marțiale, a primit o stea pe Aleea Celebrităților din Hollywood în 1989 și a devenit un adevărat Texas Ranger în 2010.

Chuck Norris și Bruce Lee au avut o relație strânsă timp de ani de zile, antrenându-se împreună la mijlocul anilor ’60. Amândoi au jucat în filmul din 1972 „The Way of the Dragon”.

În ultimii ani, a pierdut mai mulți oameni dragi, printre care mama sa, decedată în 2024, și prima sa soție, Dianne Holechek, decedată în decembrie.

A postat pe rețelele sociale în 10 martie – ziua în care a împlinit 86 de ani – declarând: „Nu îmbătrânesc… trec la un nivel superior”, potrivit Mediafax.