Business Week @ FEAA a adus mediul de afaceri mai aproape de studenții UVT

Desfășurată în perioada 16–20 martie, ediția Business Week @ FEAA din acest an a reunit peste 50 specialiști din organizații publice și private, transformând amfiteatrele universității într-un spatiu viu de dialog cu piața muncii.

Au fost prezenți antreprenori de succes, manageri din companii și din instituții publice, unii dintre aceștia chiar în calitate de alumni ai Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor din cadrul UVT.

Prin orientarea către o misiune academică de impact, acest eveniment a constituit pentru studenți o bună oportunitate de a afla modele de urmat și o diversitate de „soft skills” – pe care niciun manual nu le poate preda integral.

Totodată, integrarea activităților în cadrul curriculei reprezintă un prilej de validare a competențelor avute în vedere prin programele educaționale oferite.

Prin această inițiativă, Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor (FEAA) din cadrul Universității de Vest din Timișoara (UVT) și-a propus să consolideze legăturile dintre mediul academic și mediul de afaceri, oferind studenților oportunitatea de a interacționa direct cu profesioniști din diverse domenii și de a înțelege mai bine dinamica, provocările și oportunitățile mediului economic contemporan.

„Business Week este mai mult decât un eveniment; este un angajament pe care FEAA – UVT îl face studenților săi – acela de a le oferi acces direct la realitatea economică actuală. În 2026 nu mai vorbim despre „viitorul muncii”, ci despre prezentul în care omul și tehnologia colaborează pentru a crea valoare. Multumesc tuturor stakeholderilor implicați în derularea acestui eveniment de impact” – a declarat prof.univ.dr. Marilen Gabriel Pirtea, rectorul UVT.