80 de ani de la înființarea Operei Naționale Române din Timișoara, moment marcat cu spectacolul „Tosca” de Giacomo Puccini

Opera Națională Română din Timișoara marchează 80 de ani de la înființare printr-un spectacol de referință al repertoriului liric universal: „Tosca” de Giacomo Puccini, programat pe 30 martie, de la ora 19.

La pupitrul orchestrei Operei timișorene se va afla dirijorul invitat Guido Mancusi. De la premiera sa, din 14 ianuarie 1900, la Roma, „Tosca” a cucerit publicul prin intensitatea dramatică și forța emoțională rar întâlnită: un pictor idealist care ajută prietenul revoluției, un șef al poliției secrete dominat de obsesie și cruzime, o femeie sfâșiată între iubire, teamă.

Distribuția spectacolului din 30.03.2026: Floria Tosca LĂCRIMIOARA CRISTESCU , Mario Cavaradossi BOGDAN ZAHARIEA , Scarpia GEORGE PROCA , Angelotti OCTAVIAN VLAICU , Sacristanul GELU DOBREA , Spoletta CRISTIAN BĂLĂȚIȘESCU , Terunicero IȘESCU , Terunicero IȘESCU , Sciaronul I. IOSIP , Păstorul DIANA CHIRILĂ . Corul și orchestra Operei Naționale Române din Timișoara.

Biletele sunt disponibile online https://www.ort.ro/eveniment/879/ro/Tosca.html și la agenția de bilete (Str. Mărășești nr. 2, Timișoara, telefon informații: 0256201286, email: e@ort.ro , orar duminică-vineri 11-19, este închis).

Context

Opera Naţională Română Timişoara a fost înfiinţată prin Decretul Regal nr. 254, din 30 martie 1946.

Spectacolul inaugural al Operei Române din Timişoara a avut loc la 27 aprilie 1947 cu opera „Aida” de G. Verdi.