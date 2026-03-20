Moment de bucurie duhovnicească la Moraviţa (foto)

Comunitatea din Moravița a trăit recent un moment de adâncă trăire spirituală și simbolică: așezarea Sfintei Cruci pe turnul bisericii, ca semn al biruinței și al mântuirii creștine.

”Evenimentul a fost încununat de săvârșirea slujbei de sfințire a Sfintei Cruci de către Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Ioan al Banatului, înconjurat de un ales sobor, din care a făcut parte și părintele Timotei Anișorac, vicar eparhial și părintele paroh Pavel Jijița.

La acest moment deosebit au fost prezenți reprezentanți ai autorităților locale, între care domnul primar Brăzdău Răzvan și doamna viceprimar Adriana Tătoane, alături de credincioși ai parohiei.

După slujba de sfințire, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan a rostit un cuvânt de învățătură adresat celor prezenți, subliniind importanța Sfintei Cruci în viața și tradiția creștin-ortodoxă, ca semn al jertfei, al iubirii și al biruinței asupra păcatului și morții.

În același context, ierarhul a evidențiat caracterul cu totul deosebit al momentului trăit, arătând că credincioșii prezenți au avut binecuvântarea rară de a săruta Sfânta Cruce înainte de a fi așezată pe biserică — un gest cu profundă valoare simbolică, ce va rămâne ca o amintire vie și luminoasă în conștiința comunității din Moravița, ca mărturie a credinței și a jertfei creștinești.

Familia Radu — Cătălin și Silviu — a donat Sfânta Cruce cea mare, destinată turlei principale, precum și celelalte cruci mai mici pentru acoperișul central al bisericii. Gestul lor de dăruire și dragoste față de Biserică este o mărturie vie a credinței lucrătoare, fiind primit cu profundă recunoștință de întreaga comunitate.

De asemenea, se cuvine a fi evidențiat sprijinul consistent oferit de autoritățile locale, care au susținut financiar, printr-un efort considerabil, lucrările de construire a bisericii, precum și contribuția fiecărui credincios care, prin rugăciune, osteneală și ajutor concret, a participat la ridicarea acestui sfânt locaș.

Așezarea Sfintei Cruci nu este doar un act liturgic, ci și unul de puternică semnificație duhovnicească. Nu este întâmplător că acest moment a avut loc la scurt timp după Duminica Sfintei Cruci și într-o zi de miercuri, zi consacrată în mod special cinstirii Sfintei Cruci în tradiția ortodoxă.

Această așezare devine astfel o mărturisire publică a credinței și o chemare la întărire duhovnicească pentru toți credincioșii. Ridicată deasupra bisericii, Sfânta Cruce va veghea de acum înainte asupra întregii comunități din Moravița, binecuvântând și ocrotind pe toți cei care își îndreaptă pașii și rugăciunile către acest sfânt lăcaş, ” au transmis reprezentanţii Mitropoliei Banatului.