Documentarul ”Hai, România! – Povestea Generației de Aur”, difuzat cu câteva zile înaintea meciului decisiv cu Turcia, pe alt post TV (video)

Documentarul ”Hai, România! – Povestea Generației de Aur”, difuzat cu câteva zile înaintea meciului decisiv cu Turcia, pe alt post TV

Se întâmplă cu câteva zile înainte de meciul dintre România şi Turcia, pentru calificarea la Cupa Mondială din SUA, Mexic şi Canada din această vară, informează paginademedia.ro.

Filmul spune povestea celei mai vii şi intense perioade din fotbalul românesc, anii 1980-2000.

Antena 1 va difuza documentarul Hai România. Este programat duminică, 22 martie, de la ora 23.15.

Dacă Antena 1 difuzează documentarul, meciul decisiv Turcia – România va fi transmis în direct de Prima TV joi, 26 martie.

În cazul unei victorii, România avansează în finala barajului pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026, programată pe 31 martie, unde ar putea întâlni selecţionatele din Slovacia sau Kosovo.

Avândul ca director de film pe Claudiu Mitcu şi scris de Andrei Crăciun, documentarul prezintă parcursul şi performanţele „Generaţiei de Aur” şi aduce în prim-plan mărturii ale unor personalităţi notabile ale naţionalei, precum Gheorghe Hagi, Anghel Iordănescu, Gheorghe Popescu şi Florin Răducioiu.

Fotbaliştii povestesc despre momentele decisive, dar şi rezultatele importante de la FIFA World Cup 1994, competiţie care a adus echipa României în centrul atenţiei internaţionale.

Filmul dezvăluie poveşti mai puţin cunoscute referitoare la perioada în care România a ocupat poziţii de top în clasamentele mondiale, s-a calificat de trei ori la rând la Campionatele Mondiale şi de două ori la Campionatele Europene, reuşind să concureze de la egal la egal cu cele mai mari echipe din lume.

Sursa foto: captură video