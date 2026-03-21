Polițiștii au stabilit cum s-a produs accidentul de la Dumbrăvița

Sâmbătă, 21 martie 2026, în jurul orei 09:30, un bărbat în vârstă de 60 de ani a condus un autoturism pe strada Jozsef Attila, din localitatea Dumbrăvița, iar la intersecția cu strada Petőfi Sándor a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 44 de ani.

În urma impactului, autoturismul condus de bărbatul de 60 de ani a fost proiectat în gardul unui imobil, a transmis IPJ Timiș.

În urma evenimentului rutier, a rezultat rănirea conducătorului auto de 60 de ani, acesta fiind transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative.

În cauză, a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.