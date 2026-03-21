Accident grav la Dumbrăvița, victimă încarcerată (foto)

Astăzi, sâmbătă – 21 martie, în jurul orei 09:35, Pompierii timișeni au fost solicitați să intervină la un accident rutier în localitatea Dumbrăvița, strada Petőfi Sándor.
La fața locului s-au deplasat de urgență o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și 8 pompieri.
În accident au fost implicate două autoturisme în care se aflau doar conducătorii auto.
În urma impactului, o persoană a rămas încarcerată.
Victima a fost extrasă de către echipajele de intervenție și predată unui echipaj medical SAJ, conștientă și cooperantă, fiind transportată la spital.
Pompierii asigură măsurile PSI specifice.
