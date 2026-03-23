Turiștii aflați în Grecia renunță la taverne și-și cumpără alimente din supermarketuri.

Practic, nu mai vorbim de turiști, vorbim de rezidenți temporari, pentru că tot mai puțini dintre vizitatorii străini aleg experiența unică a unei taverne grecești în vacanță. În schimb, își cumpără alimente din supermarketuri și-și pregătesc masa la hotel.

Tot mai mulți turiști care își petrec vacanțele în Grecia aleg să evite restaurantele și tavernele, considerate tot mai scumpe, și preferă să-și prepare singuri mesele, cu alimente luate din supermarketuri, potrivit unui studiu realizat de NielsenIQ.

Deși majoritatea vizitatorilor străini continuă să ia masa în unități de alimentație publică, datele arată o schimbare vizibilă de comportament.

Aproape un sfert dintre turiști (23%) își pregătesc frecvent micul dejun, în timp ce 19% își prepară prânzul, iar 15% chiar și cina.

În plus, 41% dintre aceștia își cumpără gustările din magazine pentru consum pe plajă.

Această tendință a dus la o creștere semnificativă a vânzărilor în supermarketuri, care devin principalul punct de aprovizionare pentru turiști.

Aproximativ 45% dintre aceștia aleg lanțurile mari de retail pentru cumpărături, în timp ce 42% preferă magazinele alimentare locale, iar 26% optează pentru supermarketuri discount.

Acestea din urmă sunt populare mai ales în rândul turiștilor din Germania, România și Polonia, care au deja un comportament de consum similar în țările de origine.

Vizitatorii străini se orientează în special către produse de bază și gustări: fructe și legume proaspete, pâine și produse de patiserie, lactate și cereale, snacks-uri și ciocolată, ulei de măsline, adesea cumpărat și ca suvenir.

În zona produselor nealimentare, uleiul de bronzat se află printre cele mai căutate articole.

Turiștii locali duc acest comportament și mai departe: șase din zece își pregătesc singuri micul dejun.

Potrivit reprezentanților NielsenIQ, aceștia se comportă „ca niște rezidenți temporari”, cumpărând inclusiv produse precum detergentul de rufe în timpul vacanței.

Schimbarea de comportament se reflectă direct în economie.

În luna august, una din cinci euro din cifra de afaceri a supermarketurilor provine din insulele grecești, inclusiv Creta.

Pe întregul an, aceste zone generează deja 16% din vânzările totale ale magazinelor alimentare, pe fondul prelungirii sezonului turistic.

În același timp, vânzările supermarketurilor din insule au crescut cu până la 10%, iar sectorul restaurantelor și serviciilor alimentare a înregistrat o scădere de 3,4%.

Datele arată că turiștii devin tot mai atenți la cheltuieli, chiar și în destinații tradițional asociate cu relaxarea și consumul în restaurante.

Creșterea prețurilor din HoReCa determină o schimbare de comportament care favorizează retailul și transformă vacanța într-o experiență mai apropiată de viața de zi cu zi.

(sursa: Mediafax)