Vreme capricioasă în România: ploi, lapoviță la munte și o încălzire temporară.

Vremea va fi schimbătoare în toată țara în perioada următoare, cu ploi în mai multe regiuni, episoade de lapoviță la munte și temperaturi care vor crește temporar peste normalul perioadei.

În noaptea de 23 martie, cerul a fost variabil în vest și nord-vest, dar mai mult noros în restul teritoriului. Ploi în Dobrogea, Muntenia și în centrul și sudul Moldovei, izolat în Oltenia și în estul Transilvaniei.

Pe 23 martie, vremea rămâne instabilă. Va ploua local în sudul țării și izolat în celelalte regiuni. La munte, peste 1400 m, vor fi precipitații mixte. Temperaturile maxime vor varia între 8 și 16 grade, iar cele minime între -3 și 7 grade. În unele zone se va forma brumă și ceață, anunță ANM.

Din 24 martie, temperaturile vor crește, mai ales pe timpul zilei, depășind valorile normale pentru această perioadă. Maximele vor ajunge până la 18 grade, iar minimele vor fi între 0 și 7 grade, cu valori mai scăzute în depresiuni. Ploile vor apărea pe arii restrânse, în special în sud și centru, iar la munte vor fi precipitații mixte.

Pe 25 martie, vremea se menține mai caldă decât în mod obișnuit. Vor fi averse în centrul și sudul țării, iar la altitudini de peste 1700 m vor apărea precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Temperaturile maxime vor fi între 9 și 18 grade, iar minimele între 1 și 8 grade, cu valori mai scăzute în estul Transilvaniei, unde se va forma brumă.

Pe 26 martie, vremea va fi caldă pentru această perioadă. Vor fi averse în vestul țării, iar ulterior și în sud-vest. La munte vor apărea precipitații mixte. Temperaturile maxime vor ajunge până la 20 de grade, iar minimele vor fi între -1 și 8 grade. Pe arii restrânse se va forma ceață.

În intervalul 27-30 martie, vremea va intra într-un proces de răcire treptată. Precipitațiile vor apărea temporar în cea mai mare parte a țării.

(sursa: Mediafax)