Oi furate dintr-o fermă. Poliţia a intrat pe fir…

Sâmbătă, 21 martie, în jurul orei 19.45, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Bocșa au fost sesizați de către un bărbat cu privire la faptul că, în perioada februarie–martie 2026, persoane necunoscute ar fi pătruns în ferma sa din localitatea Fizeș, de unde ar fi sustras mai multe ovine, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 10.000 de lei.

În urma verificărilor și cercetărilor efectuate, polițiștii au identificat trei tineri, dintre care doi având vârsta de 16 ani și unul în vârstă de 20 de ani, bănuiți de comiterea faptei, stabilind că aceștia ar fi pătruns prin efracție în incinta fermei și ar fi sustras 16 ovine, pe care ulterior le-ar fi valorificat către un bărbat în vârstă de 55 de ani, despre care există bănuiala că ar fi cunoscut proveniența ilicită a acestora.

În aceeaşi zi, polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Bocșa au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară la imobilul persoanei bănuite că ar fi achiziționat animalele, din localitatea Vărădia.

Cu această ocazie, ovinele au fost recuperate și restituite persoanei vătămate, a transmis IPJ Caraş-Severin.

În urma probatoriului administrat, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a celor trei tineri bănuiți de comiterea furtului, aceștia fiind introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al inspectoratului.

Duminică, 22 martie, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reșița a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar pentru 60 de zile față de cei trei tineri bănuiți că ar fi sustras ovinele, aceștia având obligația de a purta un dispozitiv de monitorizare electronică.

Cercetările sunt continuate pentru săvârșirea infracțiunilor de furt calificat și tăinuire, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reșița.

Sursa foto: IPJ Caraş-Severin