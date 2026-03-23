Imobil din Timișoara, introdus în circuitul educațional. Noul spațiu va putea găzdui cursuri, ateliere și alte activități dedicate copiilor.

Primăria Municipiului Timișoara pregătește deschiderea unui nou spațiu pentru educație în Iosefin, prin introducerea clădirii de pe strada Treboniu Laurian nr. 10 în circuitul educațional.

Clădirea va fi dată în administrarea Administrației pentru Sănătate și Educație a Municipiului Timișoara (ASEMT) pentru o perioadă de 10 ani.

Clădirea, cu demisol, parter și etaj, dispune de o curte generoasă, ideală pentru activități în aer liber, și un spațiu interior care poate găzdui cursuri, ateliere sau alte inițiative care stimulează creativitatea și dezvoltarea copiilor.

Municipalitatea a achiziționat acest imobil prin exercitarea dreptului de preemțiune, la prețul de 650.000 de euro, în timp ce valoarea de piață, stabilită de un evaluator independent la cererea municipalității, era de 1.050.000 de euro.

Noul spațiu va putea găzdui cursuri, ateliere și alte activități dedicate copiilor, oferind familiilor din Iosefin și din cartierele învecinate acces mai aproape de casă la servicii educaționale.

Proiectul de hotărâre privind darea în administrare către Administrația pentru Sănătate și Educație a Municipiului Timișoara a imobilului va fi supus votului în Consiliul Local. Proiectul poate fi accesat la următorul link: https://www.primariatm.ro/proiecte-hcl/ec288628-564c-46b8-a842-5f1e2918244f