Decontări PNRR ”de post”, în judeţele Timiş şi Caraş-Severin

Cele mai recente trei sesiuni de decontări pentru investițiile cu finanțare asigurată prin programul național de redresare și reziliență (PNRR), organizate de Ministerul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației săptămâna trecută, au adus noi sume în conturile administrațiilor publice locale din cele două județe bănățene consistente, însă atât numărul localităților beneficiare, cât și cuantumul este în semnificativă scădere față de fluxul de la debutul lunii.

Astfel, în județul Timiș, au beneficiat de viramente modeste un oraș și trei comune: Gătaia – 18 mii, Parța – 148 de mii de lei, Mănăștiur – cinci mii și Satchinez – două mii de lei.

Mai norocos a fost județul Caraș-Severin, în care lista administrațiilor beneficiare a cuprins cele două municipii (Reșița – 1,8 milioane de lei și Caransebeș – 285 de mii), orașele Oravița – 1,29 milioane și Anina – 753 de mii, precum și comunele Ciudanovița – 535 de mii, Brebu Nou – 476 de mii și, respectiv, Gârnic – 260 de mii de lei.

Amintim, aceste sesiuni au fost organizate în timp ce în Parlament era analizat bugetul de stat pe acest an, tensiunile din jurul subiectului fiind una din explicațiile acestei abstinențe.

