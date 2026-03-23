Guvernul declară stare de criză pe piața petrolului și plafonează adaosul comercial la carburanți.

Guvernul României va adopta marți o ordonanță de urgență prin care se decretă stare de criză pe piața petrolului și urmează să adopte mai multe măsuri pentru protejarea populației, printre care plafonarea adaosului comercial la combustibili și monitorizarea pieței.

În urma discuțiilor convocate de premierul Ilie Bolojan la Palatul Victoria, Executivul a decis să declare marți situație de urgență pe piața petrolului. Situația de criză va fi instituită inițial pentru o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea de prelungire în tranșe de câte 3 luni.

„În urma discuțiilor, s-a decis ca Guvernul să adopte, mâine, o ordonanță de urgență prin care să fie declarată situația de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere și să fie stabilite măsuri de protejare a economiei și a populației pe durata acestei crize.

Pe durata situației de criză vor fi instituite măsuri de protecție aplicabile pentru o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii succesive pentru intervale de cel mult 3 luni, atât timp cât persistă circumstanțele care au determinat instituirea situației de criză”, se arată în comunicatul de presă emis de Guvern.

De asemenea, pe perioade situației de criză, Executivul va lua mai multe măsuri de protecție, printre care se numără limitarea adaosului comercial, controlul asupra exporturilor și importurilor și reducerea biocarburantilor.

„Adaosul comercial pentru benzină, motorină și materiile prime utilizate pentru obținerea acestora va fi limitat pe întregul lanț de activitate economică. Exportul și/sau livrările intracomunitare de benzină și motorină vor putea fi realizate de către operatorii economici exclusiv cu acordul prealabil scris al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și al Ministerului Energiei.

Pe durata situației de criză, se reduce cantitatea de biocarburant din benzină pentru scăderea prețului final. De asemenea, ministerele Finanțelor, Economiei, Energiei, împreună cu Consiliul Concurenței, vor monitoriza permanent piața și vor evalua orice alte măsuri care se impun”, continuă comunicatul.

La întâlnirea au participat vicepremierul Marian Neacșu, ministrul Energiei Bogdan Ivan, ministrul Finanțelor Alexandru Nazare, ministrul Economiei Irineu Darău, precum și reprezentanți ai Consiliului Concurenței.

(sursa: Mediafax)