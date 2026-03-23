Aproape 1.000 de liceeni din Timiș afectați de boicotul simulării bacalaureatului.

Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Timiș, 996 de elevi nu au participat la prima probă (limba și literatura română) a simulării naționale a bacalaureatului din cauza boicotului cadrelor didactice, care au refuzat să participe la această testare, activitate neprevăzută în fișa postului și neremunerată.

Profesorii care nu au dorit să participe sunt încadrați în nouă unități de învățământ din Timișoara.

Conform datelor transmise de Ministerul Educației și Cercetării în 20 martie, 63 de licee din țară au anunțat că nu participă la simularea bacalaureatului.

Pe de altă parte, nici elevii nu s-au înghesuit să susțină această probă, în Timiș numărul absenților ridicându-se la 248 din totalul de 3.236 înscriși.

