Iubitorii de natură, provocaţi la o amplă acţiune de plantat pomişori, la doi paşi de Timişoara

Pentru ziua de sâmbătă, 28 martie, reprezentanții Primăriei Dudeștii Noi îi provoacă pe iubitorii de natură la o amplă acțiune de plantat pomișori.

”Te așteptăm cu mic cu mare la plantare! În primul rând, înscrie-te pe site-ul www.planteazainromania.ro ca să știm că vii și să primești toate detaliile prin email. La ora 10, ne vedem la locul de întâlnire. Cei care s-au înregistrat ca participanți vor primi coordonatele necesare ca să ajungă la destinație.

Între orele 10 și 10,30 ne adunăm și ne grupăm pe plutoane. În intervalul 10,30 – 10,45, facem instructajul și protecția muncii, pentru ca după aceea, până la ora 14, să ne punem pe treabă și să plantăm puieții. Între orele 14 – 14,30 facem poze, ne bucurăm de rezultate și luăm masa. De la 14,30 la 15 strângem gunoiul, apoi plecăm pe la casele noastre.

Este important să fii îmbrăcat adecvat. Acest lucru înseamnă că ești echipat cu pantaloni lungi, bocanci, tricou cu mânecă lungă și hanorac dacă vremea este răcoroasă. În mod obligatoriu trebuie să ai în dotare un rucsac. În el vei pune cele ce urmează a fi enumerate: un tricou de schimb, poate și o căciulă sau șapcă, în funcție de vremea de afară.

Ia cu tine și o pelerină de ploaie, în caz că se scutură norii peste noi. Pune și un baton de ciocolată sau glucoză, fructe uscate sau proaspete, vor face minuni în scurta pauză pe care o vei avea. Un pachet de șervețele este mai mult decât indicat Mănușile protectoare sunt extrem de binevenite, chiar dacă îţi vom da şi noi, pentru cei care vor folosi fie sapa de munte, fie lopata, și chiar pentru cei ce plantează puieții efectiv.

Dacă ai o sapă, o lopată sau un hârleț, ia-le cu tine. Nu știm câte vor fi și este mai bine să avem în plus decât în minus Nu uita să iei cu tine multă voie bună și dorință de a face un lucru bun alături de prieteni. Împreună înverzim România!

Dacă ai probleme de sănătate (probleme cardiace sau altele care pot afecta capacitatea ta de muncă și rezistența la efort) este bine să te menajezi. Cel mai important este faptul că ți-ai dorit să fii alături de noi.Dacă în timpul acțiunii identifici o problemă de sănătate (sau de oboseală) la tine sau la colegul tău, oprește-te din muncă și adresează-te imediat unuia dintre coordonatorii Plantează în România.

Nu ne putem asuma nici o responsabilitate față de copiii ce vor participa la această acțiune. Întreaga răspundere aparține exclusiv părinților sau însoțitorilor acestora. Este important ca pe toată durata acțiunii copiii să stea în imediata vecinătate a părinților, aparținătorilor sau însoțitorilor.

Părinții vor explica pe îndelete celor mici, pe toată perioada acțiunii, fiecare etapă a procesului de plantare, respectiv se vor implica activ în a identifica elemente din cadrul naturii ce vor fi prezentate copiilor. Dacă nu te-ai înregistrat pe site, te rugăm să o faci, pentru că generarea certificatelor se va face doar pentru cei înscrişi. Mulțumim! Să ne vedem sănătoși! ”, au transmis organizatorii acestei acţiuni.