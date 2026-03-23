Spectacole fabuloase pe scena Operei timişorene, în luna aprilie

Sărbătoarea Pascală aduce pe scena Operei Naţionale Române din Timişoara două reprezentații ale operei „Cavalleria rusticana” de Pietro Mascagni, programate în 3 și 8 aprilie, de la ora 19:00.

Clopotele de sărbătoare vor răsuna din nou în micul sat sicilian, iar ecoul lor se va auzi și pe scena Operei timişorene.

De asemenea, opereta „Bal la Savoy” de Paul Abraham revine în atenția publicului într-o montare spectaculoasă semnată de Răzvan Mazilu, cu decoruri și costume pline de strălucire realizate de Dragoș Buhagiar. Producția propune o incursiune elegantă în universul uneia dintre cele mai îndrăgite operete, îmbinând muzica, dansul și umorul. Spectacolele vor avea loc vineri, 17 aprilie 2026, ora 19, și duminică, 19 aprilie 2026, ora 18.

Totodată, în curând vor fi puse în vânzare biletele pentru ediția aniversară a Festivalului Internațional „Timișoara Muzicală”, ediția a L-a, care va debuta în data de 26 aprilie 2026.

Vineri, 3 aprilie 2026, ora 19 (sala Operei din Timișoara)

CAVALLERIA RUSTICANA de Pietro Mascagni

Spectacol de operă cântat în limba italiană și supratitrat în limba română.

Detalii:

https://www.ort.ro/eveniment/881/ro/Cavalleria-rusticana.html

https://www.facebook.com/events/899979712900900

Miercuri, 8 aprilie 2026, ora 19 (sala Operei din Timișoara)

CAVALLERIA RUSTICANA de Pietro Mascagni

Spectacol de operă cântat în limba italiană și supratitrat în limba română.

Vineri, 17 aprilie 2026, ora 19 (sala Operei din Timișoara)

BAL LA SAVOY de Paul Abraham

Spectacol de operetă interpretat în limba română și supratitrat în limba engleză.

Detalii:

https://www.ort.ro/eveniment/860/ro/Bal-la-Savoy.html

https://www.facebook.com/events/2432938457125841

Duminică, 19 aprilie 2026, ora 19 (sala Operei din Timișoara)

BAL LA SAVOY de Paul Abraham

Spectacol de operetă interpretat în limba română și supratitrat în limba engleză.

Detalii:

https://www.ort.ro/eveniment/861/ro/Bal-la-Savoy.html

https://www.facebook.com/events/1540383487024256

26 aprilie – 31 mai 2026

Festivalul Internațional „Timișoara Muzicală”.

Biletelor pentru primele spectacole ale lunii aprilie pot fi achiziționate online – https://www.ort.ro/ro/Spectacole.html, precum și de la agenția de bilete.