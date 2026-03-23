Alfred Simonis: „Avem constructor pentru ridicarea noului Stadion Dan Păltinișanu”.

Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a anunțat astăzi că o adresă primită de la Compania Națională de Investiții certifică faptul că noul Stadion Dan Păltinișanu are un constructor desemnat, o dată cu expirarea perioadei de depunere a contestațiilor.

„Deci, din acest moment, nimeni nu mai poate opri construirea noului stadion al Timișoarei. Miercuri avem ședință de Consiliu Județean, sper ca până atunci să finalizăm documentele și să adoptăm hotărârea de cofinanțare cu 25 la sută a acestei investiții”, a afirmat Alfred Simonis. Suma cu care Consiliul Județean Timiș va contribui la construirea noului stadion, în următoarele 30 de luni, este de 126 milioane de lei, aproximativ 25 de milioane de euro.

Și din acești bani vor începe lucrările, dacă la nivel de Executiv se va decide ca finanțarea la nivel național a investițiilor să fie realizată doar începând cu 2027.

„126 milioane de lei, atât este specificat în documentul primit, astăzi, de la Compania Națională de Investiții, reprezentând partea noastră din lucrările de construcții-montaj. Bugetul de stat a fost aprobat, există linie de credit la CNI, deci, o dată cu adoptarea hotărârii de consiliu județean de miercuri, se poate semna contractul de execuție și în regim de urgență să înceapă faza de proiectare și, dacă se poate, execuție chiar în paralel cu proiectarea. Ceea ce a fost greu a trecut, vom începe construcția Stadionului Dan Păltinișanu și îl vom duce la bun sfârșit”, a declarat liderul CJT.

Firesc, noul stadion al Timișoarei nu va fi folosit doar pentru evenimente sportive.

„Atunci când va fi finalizat și dat în folosință, putem pune Timișul și Timișoara pe marile scene internaționale. Avându-l, putem aduce aici artiști de top”, a mai afirmat Alfred Simonis.