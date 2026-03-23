Cetățean străin arestat la frontiera de vest pentru trafic internațional și intern de droguri de risc.

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Arad și polițiștii de frontieră din cadrul I.T.P.F. Oradea – Sectorul Poliției de Frontieră Nădlac, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Arad, au documentat activitatea infracțională a unei persoane (cetățean străin), de 32 de ani, cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic internațional și trafic intern de droguri de risc.

În această dimineață, persoana în cauză a fost prinsă în flagrant delict de către polițiștii de frontieră, la intrarea în țară, în timp ce ar fi deținut, ca pasager într-o cursă de transport internațional pe ruta Spania – România, aproximativ 31 de kilograme de canabis.

Drogul de risc destinat comercializării, porționat în 31 de pungi, a fost descoperit în cele două trolere ale persoanei cercetate.

La data de 23 martie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Arad au dispus reținerea acesteia pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic internațional și trafic intern de droguri de risc.

Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Arad a dispus arestarea preventivă a persoanei reținute, pentru 30 de zile.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.