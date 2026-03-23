Peste 40 de câini, ținuți în condiții greu de imaginat, într-o localitate din Timiș

În 20 și 21 martie 2026, în intervalele orare 07:00-14:00 și 22:00-02:00, polițiștii orașelor Deta, Gătaia și Ciacova au organizat o acțiune de proporții, ce a avut ca scop menținerea unui climat corespunzător de siguranță publică în zonele de competență.

La activități au participat 73 de persoane, dintre care 57 de polițiști din structurile de poliție rutieră, ordine publică, investigații criminale, investigarea criminalității economice și protecția animalelor, cu sprijinul jandarmilor și al specialiștilor din cadrul I.T.M., A.N.P.C., A.N.S.V.S.A., Gărzii Forestiere și R.A.R.

Polițiștii au controlat 212 autovehicule și au legitimat 309 persoane.

În cadrul raziei, au fost aplicate 87 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 71.050 de lei, dintre care 73 au fost date pentru nerespectarea prevederilor OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, iar celelalte pentru încălcarea altor acte normative din domeniul ordinii publice, transportului rutier, protecției consumatorului, pazei bunurilor, protecției animalelor și regimului silvic.

Totodată, au fost au fost constatate două infracțiuni, reținute șapte permise de conducere (trei pentru depășirea limitei legale de viteză, trei pentru efectuarea unor depășiri neregulamentare și una pentru conducerea sub influența alcoolului) și au fost retrase cinci certificate de înmatriculare.

De asemenea, 63 de persoane au fost testate cu aparatul alcooltest și șase cu drugtestul.

În cadrul activităților specifice, au mai fost efectuate verificări la 14 unități comerciale, cinci microferme și un depozit de material lemnos.

Exemple semnificative

La data de 20 martie 2026, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor, împreună cu polițiști din cadrul Poliției orașului Ciacova, au efectuat un control la un imobil din localitatea Obad, unde au depistat 43 de exemplare canine ținute în condiții improprii.

Pentru neregulile constatate au fost aplicate sancțiuni contravenționale, iar polițiștii s-au sesizat din oficiu pentru săvârșirea infracțiunii de intervenții chirurgicale destinate modificări aspectul unui animal.

În aceeași zi, în jurul orei 23:00, polițiștii din cadrul Poliției orașului Deta – Secția 9 Poliție Rurală Jebel au depistat, pe raza localității Șipet, un bărbat care conducea un autoturism sub influența băuturilor alcoolice, rezultatul fiind de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru conducerea unui autoturism sub influența băuturilor alcoolice.