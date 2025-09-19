Timișoara. Noi servicii sociale dedicate persoanelor adulte cu dizabilități

Primăria Municipiului Timișoara, prin Direcția de Asistență Socială, a inaugurat astăzi Complexul de Servicii Sociale pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Dr. Aurora Heim”, un proiect care aduce împreună două servicii gratuite: Centrul de zi și Echipa mobilă.

Echipa mobilă, un serviciu nou și unic în cadrul DAS, oferă sprijin direct la domiciliul persoanelor cu mobilitate redusă, imobilizate sau care nu se află în proximitatea unui centru de zi.

Prin evaluări personalizate, consiliere psihologică, suport emoțional, exerciții de kinetoterapie și masaj, echipa contribuie la menținerea sănătății beneficiarilor, combaterea izolării, la creșterea autonomiei și la integrarea în comunitate. Serviciul are o capacitate de 20 de beneficiari pe zi.

„Comunitatea are nevoie de toți membrii săi, de aceea căutăm permanent să dezvoltăm servicii adaptate. Săptămâna trecută am deschis primul Centru de Zi din țară dedicat exclusiv tinerilor cu dizabilități, iar astăzi am inaugurat Complexul ‘Dr. Aurora Heim’, cu centru de zi și echipă mobilă pentru adulți. Este pentru prima dată când sprijinul nostru ajunge nu doar în centre specializate, ci și direct la domiciliul beneficiarilor”, a declarat viceprimarul Paula Romocean.

„Acest proiect marchează o etapă importantă în dezvoltarea serviciilor sociale din Timișoara. Am transformat un centru existent într-un complex de servicii moderne, incluzive și am adăugat un serviciu social nou, echipa mobilă, pentru a ne asigura că sprijinul ajunge și la cei care nu se pot deplasa.

Ne dorim ca prin aceste servicii să oferim persoanelor adulte cu dizabilități șansa de a fi mai active, mai integrate și mai conectate la comunitate”, Simona Potîng, Director General Adjunct DAS MT.

Centrul de zi „Dr. Aurora Heim” își extinde activitatea și devine accesibil tuturor adulților cu dizabilități de peste 18 ani, nu doar celor diagnosticați cu Alzheimer.

Această transformare răspunde unei nevoi reale venite din comunitate, aceea de a oferi un spațiu specializat pentru sprijin, recuperare și integrare socială pentru adulți cu diverse tipuri de dizabilități.

Astfel, persoanele adulte cu dizabilități care au păstrat un anumit grad de independență, își pot asigura nevoile de bază și pot comunica, găsesc aici un spațiu sigur și prietenos pentru terapie, recuperare și socializare. Centrul oferă consiliere psihologică, logopedie, kinetoterapie, art-terapie, ergoterapie, activități educative și de integrare socială, având o capacitate de 50 de persoane pe zi, respectiv 200 pe lună.

Complexul de Servicii Sociale pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Dr. Aurora Heim” este situat pe strada Ioan Plavoșin nr.21.