Rugă într-o localitate timișeană

Publicat în de Laurenţiu Nistorescu
Situat în extremitatea vestică a județului Timiș, în apropiere de frontiera cu Ungaria și Serbia, și arondat administrativ comunei Dudeștii Vechi, satul Cheglevici numără în prezent aproximativ 470 de locuitori.

Aceștia vor avea, sâmbătă, 20 septembrie, și duminică, 21 septembrie, un dublu prilej de bucurie: întâlnirea cu fiii satului, moment care este programat să se desfășoare sâmbătă, de la ora 19, respectiv, tradiționala sărbătoare de hram a comunității romano-catolice din localitate, care îl are ca patron spiritual pe apostolul Matei.

Ruga va debuta la ora 12, cu ceremonialul religios, urmând ca, de la ora 19, în curtea școlii locale, să se desfășoare un spectacol artistic, susținut de artiștii Adriana Giurici și Florin Cociomag, împreună cu formația lor instrumentală.

Sursa foto: Florin Cociomag/Facebook

