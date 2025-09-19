Țara Făgetului, destinația perfectă pentru weekend

Sfârșitul de săptămână a sosit, iar vremea se anunță una excelentă pentru o escapadă, departe de tumultul orașului aglomerat. Nu ai nevoie de bagaje și nici de pregătiri costisitoare… tot ce îți trebuie este un strop de aventură și o mașină.

Știai că, la doar o oră de Timișoara, adânc în Țara Făgetului, te așteaptă un ținut presărat cu povești despre haiduci, peisaje spectaculoase și sate încremenite într-un timp de mult apus?

Pentru pasionații de natură, zona are multe de oferit și pentru toate gusturile: de la traseele prin pădurile seculare ale Munților Poiana Ruscă la avansata Via Ferrata, situată la Turnul lui Liman – o experiență unică în județul Timiș, dar care te răsplătește cu momente de liniște profundă și priveliști melancolice.

Așadar, fără alte introduceri, Visit Timiș vă recomandă următorul traseu, perfect pentru o zi sau două de relaxare.

Prima oprire este în localitatea Margina, imediat după coborârea de pe autostrada A1. Pentru cei mai matinali, Margina ascunde o experiență gurmandă inedită: „Mic dejun la Margina”, un proiect premiat în Europa pentru turism sustenabil, marca Visit Timiș.

La Casa Emiliei Popa veți fi întâmpinați nu cu un full English breakfast, ci cu ceva mai bun: un full Banat breakfast – pâine coaptă pe vatră, pancove, cârnați și alte mâncăruri specifice zonei, alături de un păhărel de răchie sau o cafea, după gust, pentru a vă începe ziua în forță, înainte de a continua traseul.

Dacă nu sunteți pe grabă, localitatea Margina are și alte comori ascunse. Printre acestea se numără Biserica de lemn „Cuvioasa Parascheva”, ridicată în 1730 și declarată monument istoric. Lăcașul, se află la ieșirea din sat, pe drumul spre Zorani.

Și bisericile din Coșevița și Bulza merită o oprire: simple, dar pline de semnificație, ele continuă tradiția celor 13 biserici de lemn din Țara Făgetului – o „Bucovină a Banatului”, unde credința și meșteșugul local se împletesc.

Purcedem mai departe, trecem de localitatea Curtea și, cu munții în fața noastră, ajungem la o răscruce de drumuri.

O cruce impunătoare veghează asupra drumului, desprinsă parcă din începutul romanului Ion de Liviu Rebreanu.

La stânga, drumul șerpuiește spre comuna Pietroasa, renumită pentru Cascada Șopot și pentru Cripta Măresei de la Poieni Strâmbu.

La dreapta, drumul te poartă spre comuna Tomești, cunoscută pentru fosta fabrică de sticlă, Concertul din Peștera Românești și spectaculosul drum Transluncani.

Ar fi o nedreptate să spunem că una sau cealaltă variantă este mai frumoasă, dar, din punct de vedere logistic, prin comuna Tomești este posibilă trecerea în comunele Fârdea și Traian Vuia pentru revenirea pe autostrada A1, oferind astfel un traseu circular care nu te obligă să te întorci pe același drum.

Ca atare, facem dreapta și ajungem la a doua oprire, în localitatea Românești. Aici puteți vizita vestita peșteră, biserica de lemn proaspăt restaurată sau Mănăstirea „Izvorul lui Miron”, cunoscută și sub denumirea de „Balta Caldă”.

Totodată, Româneștiul mai are de oferit, pe drumul spre peșteră, două locații unde vă puteți trage sufletul și odihni: Stâna lui Cătălin și Carul cu Stele, o zonă de glamping unică în vestul țării.

A treia atracție de pe traseul nostru este Valea lui Liman. Aici, pe lângă complexul turistic unde puteți vedea o adevărată fermă cu lame, măgăruși și alte orătănii, la doar 300 de metri se află Via Ferrata de la Turnul lui Liman, un traseu de dificultate medie pentru pasionații de alpinism.

De la Liman, drumul ne poartă spre al patrulea punct de interes, satul Luncanii de Jos, la limita cu județele Caraș-Severin și Hunedoara. Localitatea, atestată încă din secolul al XIV-lea, este o adevărată oază de liniște, situată pe malul Begăi.

Zona a cunoscut o dezvoltare reală în ultimii ani, mai ales odată cu apariția drumului agricol Transluncani, acum modernizat si asfaltat complet, care duce spre Vârful Oboare, la o altitudine de peste 700 de metri.

Pe drum există două locații: prima este Forrest Grill, un loc ferit unde puteți savura un pahar de vin alături de o ceafă fragedă, iar a doua poartă chiar numele drumului și se află în vârf; aici vă puteți relaxa în hamace și viziona filme sub cerul liber. De asemenea, în Luncanii de Jos există două pensiuni agroturistice – Pensiunea Alpin și Casa Ardeleană – unde vă puteți caza și degusta preparate din păstrăv proaspăt.

Al cincilea obiectiv, și apogeul traseului nostru, este Luncanii de Sus, un cătun în care mai trăiesc doar șapte persoane. Așezat pe dealuri, satul adăpostea, în urmă cu zeci de ani, peste o sută de suflete, care trăiau din oierit și din munca la pădure.

Astăzi, arhitectura vechilor case este încă prezentă și, dacă ai noroc, îl poți întâlni pe Gelu, ultimul cioban din sat, care încă mai prepară brânza după rețete de mult uitate.

Din Luncanii de Sus, drumul te va purta prin Zolt, Gladna, Fârdea, Surduc și Traian Vuia, înapoi spre A1, sau poți opta pentru o oprire în Făget, la Muzeul de Istorie și Etnografie sau la o cafea la Hotel Padeșul.