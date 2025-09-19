CFR Călători oprește temporar aplicațiile de vânzare online luni, 22 septembrie

CFR Călători oprește temporar aplicațiile de vânzare online luni, 22 septembrie

CFR Călători anunță că luni, 22 septembrie, în intervalul 09:00 – 13:00, aplicațiile de vânzare online vor fi indisponibile din cauza unor lucrări complexe de mentenanță.

Compania precizează într-un comunicat oficial că pasagerii care și-au achiziționat biletele înainte de ora 09:00 pot călători în baza biletului în format pdf, descărcat din aplicație sau primit prin e-mail.

De asemenea, modificarea sau renunțarea la călătorie se poate face în afara intervalului de întrerupere.

Pentru probleme legate de acest aspect, călătorii pot contacta compania la adresa de e-mai [email protected].

