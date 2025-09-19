Un nou meci cu Dinamo

SCM USV Timișoara joacă pe teren propriu în etapa a doua a Cupei României la rugby. Vicecampioana o înfruntă pe Dinamo București sâmbătă, 20 septembrie, cu începere de la ora 11, pe stadionul „Gheorghe Rășcanu” din cartierul Ronaț.

Ambele echipe s-au impus în runda inaugurală. Alb-violeții au făcut-o pe terenul Rapidului, iar alb-roșii în duelul cu CSU Elbi Cluj.

„Victoria cu Rapid ne-a mai ridicat moralul. Între finala Ligii și jocul cu Rapid am avut o săptămână grea, cu frustrări și regrete, dar înțelegem că am început o nouă competiție și trebuie să fim la nivel înalt.

Dinamo vine după ce a disputat doar finala mică a campionatului și cu siguranță și-a pus mari speranțe în Cupa României.

Noi, însă, jucăm acasă, sper ca tribunele să fie pline și să ne poarte către victorie”, a declarat jucătorul Ovidiu Neagu.

Este al patrulea duel direct dintre cele două echipe în acest sezon. SCM USV Timișoara câștigat precedentele trei meciuri, prima dintre ele contând pentru Supercupa României.

În altă ordine de idei, lovitura în zona feței primită de Marius Simionescu în meciul cu Rapid București s-a dovedit a fi una serioasă. El a fost operat miercuri și va lipsi câteva săptămâni de pe teren.