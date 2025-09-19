Transporturi agabaritice pe drumuri din zona de vest a țării

Transporturi agabaritice pe drumuri din zona de vest a țării

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara (DRDP Timișoara) anunță că în perioada 20 – 29 septembrie, se vor desfășura trei transporturi cu depășiri pe traseul: Nădlac II – A1 – A11 – Centura Arad – DN 7 – Ilia – A1 – A10 – Turda – A3 – Drumul Expres Turda – Dej – DN 1 – Centura Apahida Vâlcele – DN 1C – DN 17 – Beclean – DN 17 – Centura Bistrița – DN 17C – DN 17 – Gura Humorului – Varianta de Ocolire Suceava – DN 2 – DN 28 – Târgu Frumos – DN 28 – DN 28D – DN 28 – DN 24B – Albița PTF.

Vehiculele transportă structuri metalice. Lățimea maximă a vehiculelor este de 3 m, masa totală 40 tone, lungime 48 m, înălțime 4,20 m.

Totodată, în perioada 22 septembrie – 1 octombrie, se va desfășura un transport cu depășiri pe traseul: Cluj Napoca – DN 1F – Nădășelu – A3 – Turda – A10 – Sebeș – A1 – Ilia – DN 7 – DN 7G – A1 – Nădlac II. Vehiculul transportă o structură metalică. Lățimea maximă a vehiculului este 5,90 m, masa totală 55 tone, lungime 24 m, înălțime 4 m.

Iar în perioada 22-29 septembrie, se vor desfășura două transporturi cu depășiri pe traseul: Șelimbăr – DN 1 – Centura Sibiu – A1 – Ilia – DN 7 – DN69B – A1 – Nădlac II. Vehiculele transportă transformatoare.

Lățimea maximă a vehiculelor este de 3,30 m, masa totală 125 tone, lungime 34,50 m, înălțime 4,50 m, viteza de deplasare urmând a fi adaptată condițiilor de trafic.

Vehiculele vor fi însoțite de autovehicule autorizate și de echipaje ale poliției rutiere.

