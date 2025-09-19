Flavius Nedelcea, secretar de stat la Economie, reţinut de DNA

Flavius Nedelcea, secretar de stat din Ministerul Economiei, a fost reținut de DNA după ce ar fi intervenit pe lângă șeful intermediar al ANPC, Sebastian Ioan Hotca, pentru a schimba un șef local al Protecției Consumatorilor, conform surselor G4Media.

Flavius Nedelcea este secretar de stat în Ministerul Economiei din aprilie 2022. Anterior, între 2020 și 2022, a fost director comercial la SC Eden-Petroleum SRL, partener OMW Petrom. În perioada 2012 – 2020, Nedelcea a fost consilier județean în Caraș Severin, în mandatul 2000 – 2004 a fost consilier local la Reșița. A mai lucrat ca director de vânzări la Petrom.

Nedelcea este apropiat de baronul PSD Caransebeș, Ion Mocioalcă, al cărui fin, Singh Bhupinder, managerul Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș, a fost reținut în aceeași zi cu Nedelcea și este acuzat de DNA că a luat mită, iar la domiciliul bărbatului, procurorii au găsit 28.890 euro, 2.541 dolari, 340 lire, 500 franci, 96.200 de lei și 5.000 forinți. Vezi detalii aici.

Ion Mocioalcă este baronul PSD care împreună cu mai mulți apropiați a ridicat unul dintre proiectele imobiliare Eden din Capitală, unde reporterii riseproject.ro au arătat că a cumpărat un imobil și șeful DNA, Marius Voineag, pe care jurnaliștii l-au acuzat că ar fi intervenit administrativ în dosarul lui Mocioalcă.

În urma anchetei, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a decis ”apărarea independenţei procurorilor din cadrul Direcției Naționale Anticorupție şi a reputaţiei profesionale” a lui Voineag și a procurorului de caz care a instrumentat speța lui Mocioalcă.