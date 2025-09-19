Urșii au defilat ca la paradă în Defileul Jiului. Imaginile au devenit virale pe internet (video)

Urșii au defilat ca la paradă în Defileul Jiului. Imaginile au devenit virale pe internet

Imagini cu o mică paradă a urșilor, mai mari sau mai mici, prin fața unei camere de monitorizare a faunei instalată de specialiștii Romsilva într-o pădure din Parcul Național Defileul Jiului au fost publicate pe Facebook de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva.

”Urșii au habitatul în pădurile întinse de munte și cele dese din zonele deluroase. În căutarea hranei, urșii fac deplasări lungi, folosindu-și toate simțurile, în special cel olfactiv, foarte dezvoltat.

Urșii au centrul mirosului din creier de cinci ori mai dezvoltat decât cel al omului și mii de receptori ai mirosului în zona foselor nazale.

Hrana lor este predominant vegetală, dar se hrănesc și cu pești, cervide, mamifere mici, până la păsări sau ouă de păsări și insecte.



Parcul Național Defileul Jiului din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva are o suprafață de peste 11.000 de hectare, între masivele Parâng și Vâlcan, pe raza județelor Hunedoara și Gorj.

Aproape 9.500 de hectare din suprafața parcului național sunt păduri, 8.984 de hectare din acestea fiind în zone de protecție strictă sau integrală”, publică Romsilva pe pagina de socializare.

Foto: captură video