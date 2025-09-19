“Lingura de aur” se întoarce la Dumbrava

O nouă ediție, a 17-a, a festivalului de artă culinară “Lingura de aur” se va desfășura la sfârșitul acestei săptămâni în comuna timișeană premontană Dumbrava, din vecinătatea orașului Făget.

Deschiderea oficială va avea loc mâine, la ora 12, cinci ore mai târziu fiind programată degustarea varietăților de gulaș pregătite de concurenți.

Tot mâine, dar de la ora 18, este programată Ruga comunității din centrul administrativ al comunei, spectacolul pregătit cu acest prilej urmând a fi susținut de solista Maria Drăghicescu și instrumentiștii Stancu Tică, Laly Todor, Ion Pleeku, Denis Vodă și Cosmin Mita.

CITEȘTE ȘI: Deplasare dificilă pentru CSC Dumbrăvița

A doua zi, duminică, se vor desfășura, după tipic, slujbele religioase ale celor două confesiuni majore ale comunei: ortodoxă (la ora 9,30) și, respectiv, reformată (la ora 11), iar de la ora 16 va avea loc o suită de concursuri pentru copii.

Un nou spectacol este programat de la ora 18, cu participarea solistei Ramona Miheț, pentru ca, de la ora 19, scena să fie preluată de BOB și trupa Toady.