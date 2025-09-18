Deplasare dificilă pentru CSC Dumbrăvița

În etapa a 7-a din Liga a II-a la fotbal, CSC Dumbrăvița va evolua pe terenul liderului Corvinul Hunedoara. Partida va avea loc sâmbătă, 20 septembrie, de la ora 11, pe stadionul fostei deținătoare a Cupei României.

Cele două echipe vin după rezultate diametral opuse în campionat. Dacă alb-verzii au adunat cinci înfrângeri consecutive, hunedorenii au cinci succese și o remiză. De altfel, Corvinul este singura formație neînvinsă după primele șase runde ale campionatului și, nu întâmplător, ocupă prima poziție în clasament.

Chiar și în aceste condiții, CSC Dumbrăvița merge la Hunedoara cu gândul de a practica un joc bun și de a obține puncte.

În ultimele două sezoane, timișenii nu s-au înclinat în fața Corvinului: 0-0 la Dumbrăvița în sezonul 2023-2024, 0-0 și victorie cu 1-0 în stagiunea precedentă, la Hunedoara. Fundașul central Bogdan Panaite, care a ieșit accidentat în minutul 75 al partidei de sâmbătă, cu Sepsi Sfântu Gheorghe, este incert pentru jocul de sâmbătă.

„Ne așteaptă un meci împotriva celei mai omogene echipe din Liga a II-a, din punctul meu de vedere, și o favorită certă la promovare. O echipă cu un antrenor foarte bun, cu jucători de calitate și, la prima vedere, putem părea o victimă sigură.

Dar vă asigur că mergem să ne jucăm șansa și să prestăm un joc cât mai consistent, curajos și să punem cât mai multe probleme echipei hunedorene. Am lucrat săptămâna aceasta mult la organizarea jocului, pe ambele faze, la moralul jucătorilor, pentru că venim după o serie de înfrângeri, însă le-am transmis băieților că importante sunt entuziasmul lor, disponibilitatea la efort și creșterea nivelului nostru de joc.

După acest joc, probabil că vom trage niște concluzii în urma acestui calup de meciuri cu echipe foarte bune, după care urmează un alt calup de meciuri care sunt mai accesibile, cu echipe din zona de mijloc a clasamentului. Așa că din acest meci n-avem decât de câștigat.

Sper să avem o evoluție consistentă și plină de încredere. La analizele pe care le-am făcut zilele acestea cu echipa, am pus accent mult pe momentele bune și lucrurile pozitive pe care le-am avut în toate meciurile de până acum, pentru că au fost multe. Au fost și meciuri în care nu meritam să pierdem, au fost meciuri în care am condus, am revenit pe tabelă, și pe aceste fundamente putem să construim.

Repet, este o echipă nouă, cu o altă filozofie de joc și este nevoie de timp. Chiar dacă etapele trec, e nevoie de timp să lucrăm la omogenitate, la îmbunătățirea jocului și la încrederea pe care trebuie să le-o redau jucătorilor. Sperăm ca Bogdan Panaite să revină până la ora meciului.

În rest, nu sunt probleme deosebite de lot. Așa că probabil vom avea tot lotul la dispoziție pentru meciul de sâmbătă. Repet, vom merge cu încredere acolo, să ne jucăm șansa, pentru că în fotbal orice e posibil.

Sigur, prin prisma numelui și al locului în clasament, Corvinul este favorită clar. Dar știți cum se spune, nu prea mai sunt echipe mici în fotbal, așa că vom încerca să fim cât mai organizați și să punem cât mai multe probleme celor de la Hunedoara”, a declarat Florin Fabian, antrenorul principal al echipei CSC Dumbrăvița.