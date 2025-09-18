Restricții de circulație în mai multe zone din Timișoara

Comisia de circulație din cadrul Primăriei Timișoara a avizat mai multe restricții de circulație, în perioada 20.09.2025-28.09.2026, în vederea realizării lucrărilor la infrastructura rutieră și la rețelele de apă, precum și a unui eveniment sportiv.

Astfel, traficul rutier va fi restricționat în perioada 20.09.2025 – 21.09.2025, pe bulevardul General Ion Dragalina, tronsonul cuprins între strada Gării și splaiul Nicolae Titulescu, prin închiderea sensului de mers spre splaiul Nicolae Titulescu

De asemenea, în perioada 21.09.2025-21.11.2025, se prelungește restricționarea traficului rutier pe Calea Sever Bocu, de la intersecția cu strada Divizia 9 cavalerie și strada Amurgului, până la intersecția cu strada Liniștei și strada Pomiculturii

În perioada 26.09.2025 – 05.12.2025, se restricționează circulația rutieră pe strada Luceafărul, în intervalul orar 09:00-15:00, etapizat, pentru execuția rețelei de canalizare menajera în cadrul obiectivului „CL 13: Execuție rețele de apă și apă uzată Timișoara Sud Lot 1”.

Deopotrivă, în perioada 27.09.2025 – 28.09.2025, circulația rutieră va fi închisă în zonele centrale ale orașului, în vederea desfășurării evenimentului sportiv „UVT-Liberty Marathon”, după cum urmează:

în perioada 27.09.2025 (de ora 06:00) – 28.09.2025 (până la ora 20:00), pe bulevardul Vasile Pârvan, respectiv în pasajul Michelangelo

în data de 27.09.2025, între orele 05:00 – 17:00, pe traseul: START: bulevardul Vasile Pârvan – breteaua spre strada Michelangelo (contrasens) – strada Michelangelo (contrasens, benzile 1 și 2) – bulevardul I.C. Brătianu – strada 20 Decembrie 1989 – bulevardul C.D. Loga – bulevardul Regele Ferdinand I – podul Mihai Viteazu – bulevardul Vasile Pârvan: FINISH

în data de 28.09.2025, între orele 05:00 – 17:00, pe traseul: START: bulevardul Vasile Pârvan – breteaua înspre strada Michelangelo (contrasens) – la stânga pe strada Michelangelo (contrasens, benzile 1 și 2) – la stânga pe bulevardul Mihai Eminescu – la dreapta pe strada 20 Decembrie 1989 – la dreapta pe bulevardul I.C.Brătianu – întoarcere 180 la stânga – bulevardul I.C.Brătianu – Piața I. Huniade (parcarea Modex) – la stânga prin Piața Victoriei (partea estică) – la stânga pe bulevardul C.D. Loga – la dreapta pe strada 20 Decembrie 1989 – la stânga pe Splaiul Spiru Haret – mal drept Bega – pe sub Podul Michelangelo – la dreapta pe Podul Decebal (trotuar și banda 1 pe sens) – bulevardul 3 August 1919 (trotuar și banda 1 în dreptul stației de tramvai) – la dreapta Piața Romanilor (trotuar) – la dreapta strada I.L. Caragiale – la dreapta strada Episcop I. Lonovich – prin Parcul Regina Maria – la stânga Splaiul Nistrului – mal stâng Bega – pe sub Podul Michelangelo – pe sub Podul Mihai Viteazu – pe sub Podul Maria – splaiul T. Vladimirescu (trotuar) – la dreapta Pod General I. Dragalina (trotuar) – la dreapta splaiul N. Titulescu (trotuar) – după intersecția cu strada Jiul: splaiul N. Titulescu – pe sub Podul Maria – la dreapta pe bulevardul 16 Decembrie 1989 (trotuar) – prin Parcul Catedralei – la dreapta pe bulevardul Regele Ferdinand I – Podul Mihai Viteazu – la stânga pe bulevardul Vasile Pârvan: FINISH

pe străzile: Splaiul Nistrului, tronsonul cuprins între fântâna arteziană și Podul Decebal, bulevardul C.D. Loga, tronsonul cuprins între strada Patriarh M. Cristea și bulevardul Regele Ferdinand I, strada Academician A. Borza, strada Patriarh M. Cristea, strada Traian Lalescu (sensul spre bulevardul V. Pârvan) și strada Carol Telbisz.

Șoferilor li se recomandă să folosească rute alternative pe perioada de desfășurare a lucrărilor.