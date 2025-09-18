Târgul Meșterilor Populari va anima din nou Muzeul Satului Bănățean

Muzeul Satului Bănățean va găzdui la vreme de weekend, în zilele de 20 şi 21 septembrie, cea de-a XXV-a ediţie a tradiţionalului Târg al Meşterilor Populari, un eveniment plin de animaţie şi culoare.

”Vă invităm din nou să ne revedem, la sfârșit de septembrie, printre poveștile țesute și modelate de meșteri populari veniți la Muzeul Satului Bănățean din toate colțurile țării.

La Târgul Meșterilor Populari veți găsi o sumedenie de produse lucrate manual: ii cusute cu răbdare, pălării, cojoace, instrumente muzicale, obiecte din ceramică, coșuri împletite, icoane, opinci, linguri de lemn, jucării și multe alte minunății care duc mai departe poveștile satului românesc.

Pe lângă bucuria de a descoperi toate aceste lucruri frumoase, veți mai avea parte de ateliere interactive, veți putea sta de vorbă cu meșterii despre tainele meseriei lor și veți putea participa la spectacole folclorice.

Sâmbătă, 20 septembrie, vor urca pe scenă Ansamblul Lighezana din Pădureni, Loredana Sur, Ionuț Duvlea, Raluca Stanca şi Adrian Stanca, acompaniați de formația Ecoul Muzical, avându-i în componenţă pe Boban Constantinovici (acordeon), Florin Bândariu (orgă), Cornel Nicolae (sopran) şi Andrei Ciote (saxofon).

Duminică, 21 septembrie, în centrul atenției se vor afla Alin Raicu,Alexandru Oniță, Ancuța Bularcă, Carmen Biruescu şi Florin Boita,acompaniați tot de formația Ecoul Muzical, de data aceasta în formula Iosif Kalmar (saxofon), Florin Bândariu (orgă), Danijel Paunovici (acordeon) şi Andrei Ciote (sopran). Vă așteptăm să veniți cu familia și să vă invitați prietenii – tradițiile merită trăite împreună. Intrarea este liberă!,” au transmis organizatorii.