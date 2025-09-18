În august, prețurile unor produse au crescut mai mult decât mărirea TVA

O serie de produse au înregistrat în august față de iunie creşteri ale preţurilor mai mari decât majorarea TVA: carne tocată (+4,93%), drojdie (+3,11%), iaurt (+2,75%), pâine (+2,78%), cozonac (+18,40%), ouă (+1,85%), smântână (+4,35%), zahăr (+5,45%) şi unt (+4,03%), potrivit unei analize realizate de Consiliul Concurenţei, potrivit hotnews.ro.

Per total, preţurile la raft ale alimentelor de bază, au crescut, în medie, cu 1,53%, sub pragul asociat majorării TVA, în luna august faţă de iunie

Analiza a fost realizată pe baza datelor transmise de principalii şase retaileri: Auchan, Carrefour, Kaufland, Lidl, Profi şi Selgros şi include bunurile alimentare de bază aflate sub incidenţa Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului de plafonare a adaosurilor comerciale (OUG 67/2023, OUG 89/2023 si OUG 5/2024). Acestea stabilesc măsuri temporare de combatere a creşterii excesive a preţurilor la 46 de grupe de alimente de bază şi sunt valabile până la data de 30 septembrie 2025.

În acelaşi timp, scăderi ale preţului la raft au fost observate pentru următoarele categorii de bunuri: pulpă de porc cu os (-2,52%), pulpă de porc fără os (-2,03%), spată de porc (-2,19%), margarină (-3,77%), usturoi (-3,51%), făină (-1,9%), fasole (-0,69%), bulion (-0,14%) şi orez (-0,09%).

Bunurile sezoniere (legume şi fructe) au înregistrat evoluţii mai pronunţate, după cum era de aşteptat. Astfel, preţurile au scăzut pentru prune (-61,34%), pepene (-46,17%), struguri (-41,38%), ardei Bianca (-31,92%), ardei Kapia (-22.01%), cartofi (-30,75%), ceapă (-32,74%), dar au crescut la castraveţi (22,03%), mere Golden (21,98%) şi mere roşii (22,25%).

„Aşa cum era de aşteptat, preţurile produselor sezoniere au scăzut. În ceea ce priveşte preţurile celorlalte alimente din coşul zilnic de consum, am observat creşteri sub cele care rezultă din modificarea TVA, ceea ce înseamnă că marii retaileri şi furnizorii lor au absorbit o parte din majorări, în luna august. Acest lucru arată că piaţa şi concurenţa funcţionează, întrucât companiile se luptă să îşi păstreze clienţii, cu preţuri atractive. De altfel, preţurile alimentelor au crescut mai puţin decât preţurile produselor nealimentare sau serviciilor”, a declarat Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei.

Însă, per total, preţurile alimentelor din coşul de consum, care include atât produsele sezoniere, cât şi non-sezoniere au scăzut, în medie, cu 4,18%, în luna august faţă de iunie, în special datorită fructelor şi legumelor de vară, al căror preţ a scăzut semnificativ.

„Noi vom monitoriza în continuare preţurile alimentelor de bază, care sunt influenţate, pe lângă creşterea TVA, şi de alţi factori cum sunt preţurile carburanţilor şi energiei electrice. Dincolo de acest vârf al inflaţiei, creşterea preţurilor în România este rezultatul deficitului bugetar mare, iar pentru a asigura stabilitatea preţurilor trebuie să respectăm calendarul reducerii acestuia”, a adăugat preşedintele autorităţii de concurenţă.