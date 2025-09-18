Franța se pregătește pentru proteste de amploare și greve din cauza reducerilor bugetare

Peste 250 de demonstrații sunt programate să aibă loc, joi, în toată Franța, paralizând transportul public și închizând școlile, potrivit France 24.

Într-un gest de furie față de reducerile bugetare iminente, sindicatele din mai multe sectoare cer cheltuieli suplimentare pentru serviciile publice, impozite mai mari pentru bogați și anularea unei reforme a pensiilor de stat, care a fost larg contestată.

Nouă sindicate vor mărșălui împreună pentru prima dată din iunie 2023, când au luptat împotriva reformei pensiilor. CGT a anunțat luni că peste 220 de mitinguri sunt deja planificate în toată Franța, numărul acestora fiind în continuă creștere, potrivit Mediafax.

Sursa foto: captură video X