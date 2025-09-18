ABA Banat: Lucrările de punere în siguranță a malului râului Bârzava sunt realizate în proporție de 85%

Lucrările de punere în siguranță a malului râului Bârzava, în zona Ramna (județul Caraș-Severin), sunt realizate în proporție de 85%, transmite Administrația Bazinală de Apă Banat (ABA Banat).

Intervenția realizată de angajații de la SH Câlnic – prin Formațiile de lucru Berzovia și Mecanizare – are loc deoarece, pe o porțiune de 240 m, digul a fost afectat în urma formării unei meandre de cca. 290 m, la confluența dintre digul de pe malul drept al râului Bârzava și cel de pe malul stâng al Văii Petrii.

”Un dig afectat de eroziune nu mai poate garanta protecția localităților, a terenurilor agricole sau a infrastructurii din zonă.

Acționăm acum pentru a elimina posibile riscuri pentru comunitățile din aval”, precizează ABA Banat.

Sursa foto: ABA Banat