„Ideo GRAFII”, la Centrul Multifuncţional Bastion

Asociaţia Artiştilor Fotografi Hunedoreni (AAFH) organizează sâmbătă, 20 septembrie, începând cu ora 18, la Centrul Multifuncțional Bastion (Timișoara, Strada Hector, nr.4) pentru vernisajul expoziției intitulată „Ideo GRAFII”, ediția a II-a.

Evenimentul este rodul colaborării parteneriale cu Consiliului Județean Timiș și se desfășoară cu patronajul Asociației Artiștilor Fotografi din România (AAFR). Dincolo de vremurile deloc prevestitoare de bine, o nouă expoziție a membrilor AAFH se pregătește de prezentarea publică în Centrul Multifuncțional Bastion din Timișoara, așteptând publicul iubitor al artelor „scrierii cu lumină”, pentru a umple sufletele de căldură, în pragul unei toamne întunecate de crize majore.

Expoziția prezintă munca creativă a membrilor AAFH, cu diversele concepte artistice și tehnice în cadrul asociației. Lucrările sunt caracterizate prin varietate stilistică, specifice tendințelor estetice globalizate, în cadrul cărora considerăm importantă definirea profilurilor unor fotografi ce scot în evidență specificitatea fenomenului artistic contemporan local.

„Intenția fotografilor care expun este de a aduce propria contribuție la înțelegerea mijloacelor specifice de investigație vizuală și traducere a realității”, spune Grigore Roibu, președinte AAFH.

Miza acestei ediții este una ambițioasă. Vom vedea, de această dată, lucrări ale membrilor AAFH, aparținând unor artiști la început de drum sau, în apogeul creației, fotografii care au fost expuse în cadrul Salonului de Iarnă de la Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva, intitulat „FOTO Vera Visio”.

Acestei expoziții de grup se alătură 5 proiecte de autor, serii tematice despre un subiect, aparținând artiștilor fotografi: Grigore Roibu, Daniel I. Iancu, Vasile Sârb, Octavian Simion și Nicolae Oprea, prezentări personale care propun idei inedite ce abordează fotografia ca artă interpretativă și expresie creativă.

Expun din partea AAFH: Vasile Sârb, Alexandru Popa, Alexandru Ștefănescu, Gabriel Bartok, Andrei Rosetti, Claudiu Iacobescu, Nicolae Oprea, Marius Isfan, Sebastian Vasiu, Grigore Roibu, Octavian Simion, Alexandru Corici, Adrian Stoica, Dan Gavrilă, Daniel I Iancu şi Horea Preja. Curatori: Nicolae Oprea și Grigore Roibu. Prezintă din partea CJ Timiș: Ruxandra Adam.

Ideografiile sunt definite ca fiind simboluri grafice, un sistem de scriere cu ajutorul ideogramelor. Asemenea acestora, fotografia are un limbaj de comunicare grafic, universal, ce poate fi înțeles ca rezultat al cunoașterii „codurilor” de receptare.

Aparatul de fotografiat a schimbat felul nostru de a vedea lumea, dar forța fotografiei rezidă din faptul că păstrează deschisă scurgerea timpului. Această „înghețare” a timpului a produs noi canoane, tabere și discuții, noi pretenții de înțelegere a informațiilor vizuale pe care le comunicăm.

„Expoziția membrilor AAFH este o reprezentare directă a ideilor cu ajutorul semelor grafice, o fandare în fața realității ca extensie a percepției sintetice a ochiului”, adaugă Grigore Roibu.

„Intenția noastră este de a face înțeles fenomenul fotografic contemporan promovând creația din județul Hunedoara prin intermediul unui limbaj universal, al expresiei plastice în lucrul cu lumina, ca demers care completează spațiile goale despre trecut și prezent, având în centru artiști fotografi ce scot în evidență specificitatea locală, dar se integrează gândirii artistice actuale expozițiile noastre oferind o viziune de eternizare a subiectelor, invitând la o <radiografie> a spiritului creativ ce stă sub semnul pluralității genurilor abordate,” afirmă organizatorii.