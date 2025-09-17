Incendiu teribil la Parța. Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Timișoara intervin, miercuri seara, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință în comuna de lângă Tinișoara, pe strada Principală.

La locul evenimentului sunt mobilizate trei autospeciale de stingere. În sprijin au fost alertați pompierii voluntari.

Din primele informații, incendiul se manifestă cu ardere generalizată, pe o suprafață de aproximativ 300 mp.

Misiunea salvatorilor este în dinamică, vom reveni.

