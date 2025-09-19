Madonna anunță că va lansa un nou album în 2026, primul după șapte ani

Madonna a anunțat că va lansa un nou album dance în 2026 și a semnat din nou cu Warner Records, la aproape două decenii după ce a părăsit respectiva casă de discuri. Va fi primul album din ultimii șapte ani ai celebrei cântărețe americane.

„De la debutul meu ca artistă în New York, când am semnat un contract pentru a lansa doar trei single-uri, lumea mea s-a schimbat complet. Warner Records a fost un partener de încredere și sunt fericită să fim din nou împreună, pregătită să creez muzică și să provoc, poate, câteva conversații necesare”, a declarat Madonna, într-un comunicat oficial.

Noul album, al cărui titlu nu a fost încă dezvăluit, va fi primul din șapte ani și o va readuce în studio pe artista cu DJ-ul Stuart Price, producătorul albumului ei din 2005, „Confessions on a Dance Floor”. Proiectul promite să continue linia muzicală dance pentru care Madonna este recunoscută, combinând inovația cu stilul ei emblematic.

Tom Corson și Aaron Bay-Schuck, co-președinții Warner Records, au subliniat că revenirea Madonnei reprezintă un moment istoric: „Madonna nu este doar o artistă, ci un model, un inovator cultural și o forță care a definit muzica pop globală. Această revenire marchează un cerc complet, reafirmând influența sa excepțională în industrie”, potrivit Mediafax.

Sursa foto: Madonna/Facebook