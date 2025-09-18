Cupa României de karate WUKF, gata de start

Sala „Constantin Jude” găzduiește, în acest weekend, Cupa României de Karate WUKF. La start se vor alinia 712 sportivi de la toate categoriile de vârstă, reprezentând 53 de cluburi din țara noastră.

Organizatori sunt Federația Română de Karate WUKF și ASCS Sport Record Original, structură sportivă condusă de reputatul antrenor Laszlo Bede.

Competiția se va desfășura sâmbătă între orele 10 și 18. Duminică, programul este cuprins în intervalul orar 9-16. Vor fi pregătite pentru sportivi șase tatami.