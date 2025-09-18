Ultima etapă, la Lugoj

Centrul municipiului Lugoj va găzdui sâmbătă, 20 septembrie, etapa finală, a 11-a, din Campionatul de Automobilism, Karting și Drift Timiș.

Concursul „Grand Prix Lugoj 2025” va fi organizat de Asociația Auto Club Rally Timiș, cu sprijinul primăriei și Consiliului Local Lugoj, sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv.

Lugojul se menține, astfel, în cercul select al localităților din România în care se desfășoară competiții automobilistice, de drift și de karting, cu un traseu central, deosebit de atractiv.

Ca dovadă, la această ediție, a 20-a, a grand prix-ului s-au înscris 44 de piloți, un record absolut în sportul cu motor din Lugoj.

La inițiativa administrației locale va avea loc, timp de 30 de minute, după încheierea competiției, un promo de eco-karting gratuit, cu premii pentru cei mai mici spectatori, copiii din oraș prezenți la competiție.

La eveniment pot participa și amatorii pasionați de automobile, condițiile de înscriere fiind ușor de îndeplinit.

De asemenea, pe traseu pot fi și mașini neînmatriculate, cu cel mult trei piloți pe un automobil, copilotul fiind opțional.

Startul primului concurent va fi dat sâmbătă la ora 10,01.

Traseul competiției și orarul de închidere a circulației sunt următoarele: Piața Victoriei sens giratoriu – Strada 20 Decembrie 1989 – Strada Ion Creangă și parcarea de pe această stradă mâine în intervalul orar 8-17.