Program prelungit la PTF Lunga

În perioada 19.09.2025, orele 20.00 – 22.09.2025, orele 01.00 va fi prelungit programul de funcţionare al Punctului de Trecere a Frontierei Lunga (localitate de pe teritoriul României) – Nakovo (localitate de pe teritoriul Serbiei), după cum urmează:

În data de 19/20.09.2025, între orele 20.00-08.00 (ora României)

În data de 20/21.09.2025, între orele 20.00-08.00 (ora României)

În data de 21/22.09.2025, între orele 20.00-01.00 (ora României)

Deschiderea temporară pe timp de noapte a Punctului de Trecere a Frontierei Lunga (localitate de pe teritoriul României) – Nakovo (localitate de pe teritoriul Serbiei) este ocazionată de sărbătorirea, pe teritoriul Serbiei, a “Festivalului Dovleacului” în localitatea Kikinda.

Conducerea Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara a întreprins toate măsurile necesare pentru ca traficul la frontieră să se desfăşoare în condiţii optime.

Trecerea frontierei române spre Serbia se poate face numai în baza unui document de călătorie valabil (carte de identitate sau paşaport).

Informaţii suplimentare referitoare la trecerea frontierei de stat se pot obține la numărul de telefon unic 021 – 9590.